Глава новосибирского Минздрава рассказал, каких врачей не хватает в регионе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 10 декабря, министр здравоохранения Новосибирской области рассказал, каких медиков не хватает в регионе. Об этом Константин Хальзов сообщил на пресс-конференции.

— Мы испытываем потребность во врачах первичной системы здравоохранения — участковых терапевтах. Также не хватает анестезиологов-реаниматологов, — сообщил глава регионального Минздрава.

Хальзов уточнил, в регионе решают проблему с дефицитом врачей. Так, в сферу медицины работать привлекают выпускников НГМУ, а также тех, кто окончил медицинский колледж Новосибирска.

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