Новосибирская прокуратура проводит проверку после того, как у матери забрали младенца за попрошайничество. Фото: соцсети.
После публикации КП-Новосибирск о жительнице Коченевского района, у которой забрали младенца, в прокуратуре Новосибирской области начали проверку.
— Прокуратура проверит соблюдение законодательства о защите прав несовершеннолетних, охране прав ребенка, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее КП-Новосибирск писала, мать младенца занималась попрошайничеством. В соцсетях она собирала деньги, якобы на смесь ребенку. Однако все, что давали жалостливые люди, уходило на спиртное, а не на малыша.
В прокуратуре добавили, что младенец, которого забрали у горе-родителей, сейчас находится в доме ребенка.
— Его поместили туда на основании заявления родителей сроком на 2 месяца по причине трудной жизненной ситуации, — уточнили в ведомстве.
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