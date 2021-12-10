Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-11°
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество10 декабря 2021 7:54

Сибирячка оплатила долг после уборки заброшенных могил на городском кладбище

Задолженность девушка погасила не полностью
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сибирячка оплатила долг после уборки заброшенных могил на городском кладбище.

Сибирячка оплатила долг после уборки заброшенных могил на городском кладбище.

Фото: Андрей АБРАМОВ

36-летнюю жительницу Новосибирска привлекли к ответственности за пьяное вождение. По решению суда сибирячке нужно было оплатить штраф. Однако та, не смотря на санкции судебных приставов, уклонялась от оплаты задолженности.

— Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о принудительном приводе должницы в отделение Первомайского района. На месте в отношении должницы составили протокол об административном правонарушении и после доставили в суд. Там гражданке назначили наказание в виде обязательных работ на 20 часов, — рассказали в УФССП по Новосибирской области.

Отрабатывать наказание сибирячку отправили на городское кладбище. Там ей пришлось приводить в порядок заброшенные могилы. После такой трудотерапии женщина решила оплатить долг, правда частично. Она внесла 9,5 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.