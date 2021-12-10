Сибирячка оплатила долг после уборки заброшенных могил на городском кладбище. Фото: Андрей АБРАМОВ

36-летнюю жительницу Новосибирска привлекли к ответственности за пьяное вождение. По решению суда сибирячке нужно было оплатить штраф. Однако та, не смотря на санкции судебных приставов, уклонялась от оплаты задолженности.

— Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о принудительном приводе должницы в отделение Первомайского района. На месте в отношении должницы составили протокол об административном правонарушении и после доставили в суд. Там гражданке назначили наказание в виде обязательных работ на 20 часов, — рассказали в УФССП по Новосибирской области.

Отрабатывать наказание сибирячку отправили на городское кладбище. Там ей пришлось приводить в порядок заброшенные могилы. После такой трудотерапии женщина решила оплатить долг, правда частично. Она внесла 9,5 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.