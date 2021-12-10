В Новосибирске подвели итоги работы Общественной палаты за 2021 год

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева рассказала об итогах работы в 2021 году. Фото: Екатерина НЕЧАЕВА

Общественная палата Новосибирской области подвела итоги работы за 2021 год, который выдался непростым. Во время пандемии коронавируса особенно резонансными стали вопросы сохранения здоровья, готовности системы здравоохранения, ее доступности для граждан. Много вопросов у граждан вызвала система введения законопроектов о QR-кодах. В Общественную палату поступило более 200 обращений. Совместно с общественными советами и министерством здравоохранения было проведено обсуждение. Предложения по доработке законопроектов были переданы в Общественную палату Российской Федерации и Государственную думу Российской Федерации.

Затронули и тему о ходе реализации на территории Новосибирской области Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» в 2021 году. Новосибирская область выступает в качестве пилотного региона, где проходит апробация закона.

- В нашем регионе в пилот вошли две услуги, которые оказывает министерство труда и социального развития: услуга трудоустройства инвалидов и вторая - для людей, которые лишены определенного места жительства. Разработан и утвержден план совместных мероприятий правительства и Общественной палаты по информационному сопровождению этапов вхождения этого закона, в рамках которого министерством труда и социального развития и Общественной палатой проводится информационно- разъяснительная работа среди населения, с потенциальными поставщиками и получателями этих услуг, - рассказала Галина Гриднева.

В рамках, определенных законодательством РФ, Общественная палата организует общественное наблюдение за выборами всех уровней. Уходящий год запомнился созданием и работой масштабного штаба общественного наблюдения, который был открыт и работал на прошедших в сентябре выборах депутатов в Государственную думу.

Председатель отметила, что Общественная палата большое внимание уделяет поддержке и развитию некоммерческих организаций, гражданских инициатив, социального предпринимательства. Большое внимание уделяется и вопросам поддержки и развития благотворительности и добровольчества. С 2019 года проходит конкурс «Во благо», задача которого - показать хорошие дела коммерческих и некоммерческих организаций, фондов, физических лиц. Конкурс Общественной палаты Новосибирской области уже получил высокую оценку на федеральном уровне.

Общественной палате крайне важно подержать и осветить инициативы, которые рождаются в Новосибирской области. Для этого 13 профильных комиссий Общественной палаты весь год активно занимаются проектами в своих сферах, поднимая и освещая самые актуальные для общества вопросы, выстраивая деятельность в рамках национальных целей, а также национальных проектов, которые сегодня реализуются на территории Новосибирской области.