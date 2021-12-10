Манул из Новосибирского зоопарка, точащий коготки, попал на видео. Фото: стоп-кадр.

Одна из постоянных посетительниц Новосибирского зоопарка, блогер Анна Новикова, сняла на видео огромного пушистого манула. Милейший зверь охотно попозировал сибирячке, показав ей свои ежедневные заботы.

На кадрах, которые опубликовала Анны Новикова, котик сначала поточил коготки об дерево, а затем уселся возле домика и стал перебирать лапками.

— Хороший мой, красавец, пушистик — с умилением говорит на видео Анна Новикова.

Судя по кадрам, хищник был не против ласки. Роскошный и храбрый манул, пожалуй, прячется только от громких звуков самолета или проезжающих машин. А вот людей пушистик, видимо, не боится.

— До 1994 года в Новосибирском зоопарке содержались отдельные особи манулов. В этот год в зоопарк были доставлены сразу несколько манулов, отловленных на границе республики Тыва и Монголии. За более чем двадцать лет родилось 94 дете ныша, — сообщили в пресс-центре Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

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