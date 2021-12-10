Под Новосибирском полицейские спасли людей, замерзающих на трассе. Фото: МВД 54.

В Коченевском районе Новосибирской области полицейские помогли сибирякам, замерзающим на трассе. Сигнал о ЧП правоохранителям поступил от 29-летнего парня. Именно он сообщил в полицию, что вместе с пожилыми родителями оказался на автодороге «Иртыш». Сибиряк уточнил, что его машина сломалась, а он и его родственники вот-вот закоченеют.

— На предположительно указанное мужчиной место направился наряд ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по Коченевскому району в составе капитана полиции Алексея Никитенко и лейтенанта полиции Геннадия Грязнова. На 1380 километре трассы они обнаружили стоящий на обочине автомобиль «Джип Компас». Внутри иномарки находился 29-летний водитель, его 54-летняя мать и 60-летний отец. Температура воздуха опустилась ниже -20 градусов, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Водитель объяснил, что вместе с родителями ехал из Татарска в Новосибирск, когда в машине сломался ремень генератора. При этом никто из автомобилистов, проезжающих мимо, не остановился и не помог. А в машине тем временем стало жутко холодно. Особенно парень волновался за отца, ведь тот недавно перенес инсульт. Именно папу сибиряк вез в Новосибирск на реабилитацию.

— Полицейские незамедлительно пересадили замерзающих пожилых людей в патрульный автомобиль и отвезли в ближайший придорожный кемпинг. Пока люди согревались в теплом помещении, полицейские убедились, что у оставшегося в автомобиле водителя имеются теплые вещи, и, дождавшись помощи в транспортировке неисправного автомобиля для ремонта, автоинспекторы вернулись на маршрут патрулирования, — добавили в пресс-службе полиции.

Семья сибиряков поблагодарила правоохранителей за помощь, благодаря которой никто из людей не пострадал.

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