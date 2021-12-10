11 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

В Новосибирске стало выздоравливатьбольше человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

10 декабря оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что от коронавируса в регионе умерли еще 11 человек. Всего в области число умерших с начала пандемии — 3 948 человек.

— В числе умерших — трое мужчин от 50 до 74 лет и восемь женщин от 61 до 92 лет, — сообщили в областном оперштабе.

Хотя заболеваемость держится на том же уровне, выздоравливают с каждым днем все больше человек. За последние сутки выписались из больниц 248 пациентов. Всего же полностью выздоровевших стало 58 882.

За сутки вирус подхватили еще 396 человека. Всего в регионе коронавирусом успели переболеть 86 673 человека, в том числе 9 327 детей.

В больницах сейчас лежат 3 900 пациентов, в том числе 55 детей. В реанимации находятся 353 человека, к ИВЛ подключены 60 пациентов.

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