Комета Леонарда в Новосибирске 12 декабря 2021 года: когда и где можно будет увидеть

Наблюдать комету можно совсем ранним утром. Фото: Большой Новосибирский планетарий.

Комета Леонарда в Новосибирске 12 декабря 2021 года впервые очень близко к Земле. Новое небесное тело открыли только в январе 2021, а пролетает она мимо нашей планеты раз в 80 тысяч лет. Потому увидеть ее собственными глазами — уникальная возможность.

— Комета C/2021 A1 (Leonard) сейчас расположена в созвездии Волопаса. Увидеть ее можно через телескоп или бинокль с 3.30 до 7.30 утра, когда еще темно. Но это большое везение, если новосибирцы смогут ее увидеть, ведь погоду на ближайшие дни обещают облачную, — сообщил КП-Новосибирск сотрудник Большого Новосибирского планетария Андрей Никифоров.

Чем ближе комета будет к Земле, тем ярче станет. Пик ее яркости придется на 11-12 декабря. Дальше ее будет видно только в Южном полушарии.

Напомним, редкая комета попала в объектив новосибирского астрофотографа Алексея Полякова.

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