В новосибирской гимназии объяснили, почему уволили учительницу русского из-за видео стриптиза в Инстаграм. Фото: предоставлено Викторией Кашириной.

В онлайн-гимназии № 1 Новосибирска прокомментировали увольнение учительницы русского языка и литературы Виктории Кашириной. Педагога лишили работы за откровенный ролик, который она опубликовала в своем Инстаграм. На сайте гимназии опубликовали пояснение сложившейся ситуации, а скорее даже, рассуждение на тему случившегося.

— Современное поколение школьников, буквально рожденное с гаджетами в руках, не всегда разделяет онлайн- и офлайн-среду. А свобода слова и возможности для самовыражения в социальных сетях дают как большой простор для развития, так и требуют осознанного отношения со стороны родителей и, безусловно, учителей, — сказано в сообщении, опубликованном на сайте онлайн-гимназии.

По мнению администрации онлайн гимназии, видео, опубликованное Викторией, перешло все рамки дозволенного. Как уточнили в школе, несмотря на активную цифровизацию общества, роль учителя должна сохраняться. В свою очередь в задачи педагога, по мнению сотрудников онлайн-гимназии, входит формирование у детей моральных и этических норм. А вот контент, который опубликовала Виктория, напротив может пагубно сказаться на психике учеников.

— Психика детей очень восприимчива, она нуждается в бережном отношении. Ненормативная лексика, демонстрация курения или употребления алкоголя, видео в нижнем белье, а также сцены «откровенного» содержания, демонстрация насилия и жестокости — все это не имеет отношения ни к творчеству, ни к эстетике, ни к свободе личности и в открытом аккаунте педагога, по нашему мнению, недопустимо, — написали на сайте онлайн-гимназии.

В гимназии добавили, что не против, если подобное публикуют в закрытых аккаунтах, доступа к которым нет у учеников и родителей.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала историю Виктории Кашириной. Ее уволили из онлайн-гимназии за аморальное поведение. Виной тому — откровенный ролик, который педагог русского языка и литературы опубликовала в своем Инстаграм. На нем девушка заходит в свою квартиру, снимает одежду и начинает танцевать на собственной кровати. Видео молнией разлетелось по родительским чатам, и ее уволили. После этого за девушку вступился директор Новоколледжа Сергей Чернышев. Он заявил, что ничего постыдного в поведении девушки нет, а также предложил ей работу в колледже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.