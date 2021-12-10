Полицейские поймали новосибирца, нападавшего на пенсионерок на улице. Фото: МВД 54.

В Новосибирске полицейские поймали 49-летнего мужчину. Его подозревают в нападении на женщин. Себе в жертвы он выбирал сибирячек постарше. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— В период с 5 по 9 декабря на территории Первомайского района злоумышленник совершал нападения на женщин пожилого возраста и вырывал у них из рук сумки, — уточнили в полиции.

В четверг, 9 декабря, 71-летняя местная жительница подала на грабителя заявление в полицию. Пенсионерка рассказала, что у дома по улице Шукшина незнакомец вырвал у нее сумку с деньгами. Подобный случай произошел в тот же день на улице Ученической, где мужчина ограбил 69-летнюю сибирячку.

Подозреваемого задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, следователи собирают доказательную базу. В прошлом мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

— На данный момент установлено, что фигурант причастен к 4-м грабежам. По всем фактам возбудили уголовные дела по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Общая сумма ущерба устанавливается, — добавили в пресс-службе полиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.