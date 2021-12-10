В Новосибирске загорелся частный дом. Фото: стоп-кадр.

В пятницу, 10 декабря, в частном секторе Новосибирска, в Октябрьском районе, загорелся деревянный дом. Об этом сообщают в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

— На улице 2-й Воинской горит частный дом. В небо поднимаются клубы дыма, огонь распространился по всей территории строения. На месте работают пожарные, — говорится в сообщении паблика.

В ГУ МЧС по Новосибирской области возгорание еще не прокомментировали. Информация уточняется.

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