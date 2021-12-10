В Новосибирске будут судить мигранта за убийство девушки 8-летней давности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуре Новосибирской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на убийство двух лиц в отношении 30-летнего мужчины. По версии отделения по расследованию особо важных дел, в конце апреля 2013 года в Новосибирске 30-летний гражданин Узбекистана, находясь в квартире с двумя девушками, убил одну из них и покалечил вторую.

По данным региональной прокуратуры, в квартире в Ленинском районе между обвиняемым и девушками произошел конфликт, в ходе которого мужчина накинулся на них с ножом и проткнул одну 23-летнюю сибирячку восемь раз, а другую, 21-летнюю девушку, не менее одиннадцати. Одна жертва скончалась на месте, а второй удалось выжить только с помощью своевременного медицинского вмешательства.

Осознав преступление, он сбежал и долгое время скрывался от полиции. Нашли его в Казахстане, в городе Нур-Султан в мае 2021 года. По запросу генпрокуратуры России мужчину выдали в Новосибирск.

Уголовное дело в ближайшее время направят в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. Вину мужчина так и не признал. Если убийство будет доказано, его могут отправить за решетку на 20 лет.

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