В Новосибирске на улице нашли мертвого мужчину. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В пятницу, 10 декабря, в Кировском районе Новосибирска прохожие заметили на земле человека без признаков жизни. Они вызвали на место скорую помощь и полицию. Информация об этом появилась в соцсетях.

— На улице Сибиряков-Гвардейцев 64/1 что-то случилось с пожилым человеком. Возможно, упал или остановка сердца, но он явно умер. Сотрудники полиции проверили пульс, в то время как врачи скорой сидели в машине, — рассказала сибирячка в группе «Инцидент Новосибирск».

По словам очевидцев, тело продолжает лежать на земле. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, стоит скорая помощь.

В ГУ МВД по Новосибирской области обещали прокомментировать случившееся позже. Информация утончается.

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