В Новосибирске массово эвакуировали торговые центры. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Утром в пятницу, 10 декабря, в Новосибирске массово эвакуировали несколько ТЦ. Информация об этом появилась в соцсетях.

Как сообщили в группе «Инцидент Новосибирск», сотрудники ТРЦ «Галерея», которые пришли на работу к 8 часам утра, оказались на улице, а к зданию подъехала пожарная машина.

В ТЦ «Континент» на Троллейной всех сотрудников также эвакуировали, приехали пожарные. В «Сибирском Молле» на улицу вывели весь персонал и посетителей. Кроме того, в ТРК «Ройял Парк» тоже эвакуация — нет света, а рядом оказались сотрудники МЧС и машина скорой помощи.

Происходящее уже прокомментировали в в пресс-службе антитеррористической комиссии Новосибирской области:

— При поступлении сообщений о минировании реализуются регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщения, — уточнили в ведомстве.

Власти призвали новосибирцев сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.

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