Под Новосибирском мужчина зарезал собутыльника и сбросил труп с 5-го этажа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйбышеве пьяное застолье обернулось трагедией — один из мужчин убил собутыльника. Теперь он ответит за содеянное в суде. В отношении него завершили расследование уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— Следователи установили, 2 октября 2021 года компания распивала спиртное в первом квартале Куйбышева, в одной из квартир. Затем фигурант по делу поссорился с 35-летним собутыльником. Сначала злоумышленник избил оппонента, а потом схватился за нож и воткнул его в грудь мужчине. Тот от полученного ранения умер. После чего сибиряк, чтобы скрыть следы преступления, попросил своего знакомого помочь ему сбросить труп с балкона квартиры, расположенной на 5 этаже. Тот, испугавшись за свою жизнь, согласился, — рассказали в Следственном комитете.

На место, где обнаружили труп, незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Как рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области, полицейские обошли квартиры и нашли подозреваемого в убийстве. Его задержали и поместили в СИЗО. В ходе следствия сибиряк полностью признал вину в содеянном.

В ближайшее время уголовное дело в отношении мужчины поступит в суд. Там его рассмотрят по существу.

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