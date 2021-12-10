В ГИБДД рассказали о состоянии пострадавшего в массовом ДТП на Станционной в Новосибирске. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Стали известны подробности ДТП, произошедшего в Ленинском районе Новосибирска вечером в четверг, 9 декабря. Их озвучили в городской ГИБДД. Напомним, в аварии на улице 2-ая Станционная столкнулись 4 автомобиля.

По информации ГИБДД, в 20:30 на 2-ой Станционной девушка на Subaru Impreza врезалась в «ВАЗ-21093», который стоял на дороге в попутном направлении, после чего машина, сдвинувшись с места, сбила пешехода на проезжей части.

Мужчина 1984 года рождения случайно оказался возле автомобиля. После этого ВАЗ-21093 проехал дальше и врезался в «ВАЗ-21053», когда девушка на Subaru столкнулась еще с одним автомобилем «ВАЗ-2109».

Водитель Subaru была трезвой, когда устроила цепочку ДТП, добавили в Госавтоинспекции.

— Пешеход 1984 года рождения с ушибом легкого, перелом ребер и подозрением на сотрясение головного мозга был госпитализирован, — уточнили в пресс-службе ГИБДД.

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