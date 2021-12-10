Пробки в Новосибирске на утро 10 декабря 2021 года: затор на Советском шоссе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 10 декабря 2021 года: затор образовался на Советском шоссе. Также сложно проехать по улице Петухова. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Троллейную, Титова, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Затруднено движение по улице Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по улицам Котовского, Станиславского и Ватутина. На проспекте Карла Маркса тоже затор.

Движение в сторону правого берега также затруднено — пробка сковала Октябрьский мост. На правобережье заторы наблюдаются на улицах Кирова, Гурьевская и Никитина.

На правом берегу Новосибирска сложно проехать по улице Большевистская в сторону Речного вокзала. Также пробки наблюдаются на улицах Восход, Кирова, Никитина и Бориса Богаткова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в городе на утро пятницы, 10 декабря, достиг 7 баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.