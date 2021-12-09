В Новосибирске мужчина попытался обменять на евро фальшивую пятитысячную купюру

Мужчина не смог пояснить, как к нему попала купюра. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В новосибирском банке мужчина хотел поменять личные накопления на евро. Но одна из 5000 купюр вызвала подозрение у сотрудников организации.

— Мужчина не смог пояснить как к нему попала данная купюра, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Ее изъяли и направили на исследование. На данный момент проводится проверка.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в одном из ресторанов быстрого питания на фудкорте в ТЦ в центре Новосибирска расплатились фальшивой пятитысячной купюрой. Подделку в банкноте заподозрили уже в банке, куда привезли выручку из ресторана. В произошедшем разбирается полиция.

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