В Новосибирской области пенсионерка, выписавшаяся из ковид-госпиталя, пыталась покончить с собой

В Новосибирской области 79-летняя пенсионерка пыталась покончить с собой.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области 79-летняя пенсионерка пыталась покончить с собой. ЧП произошло днем 3 декабря, за день до этого ее выписали из ковид-госпиталя.
— Скорую женщине вызвала ее дочь, ее доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, переломом бедра и переохлаждением, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Ранее женщина уже высказывала дочери подобные намерения.
Медики сообщили о произошедшем в полицию, сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.
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