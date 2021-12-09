В мэрии Новосибирска объяснили вырубки деревьев в Инюшенском бору

В Инюшенском бору в Новосибирске Новосибирцы, 9 декабря, начали вырубать деревья. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Инюшенском бору в Новосибирске Новосибирцы, 9 декабря, начали вырубать деревья. В мэрии города пояснили, что все работы согласованы и там просто проходят санитарные работы.

— С 9 по 30 декабря сотрудники лесного отдела МКУ «Горзеленхоз» снесут деревья в аварийном состоянии. По результатам натурного обследования специалистами признаны аварийными 11 сосен, — пояснили в муниципалитете.

Все работы проводятся в соответствии с лесохозяйственным регламентом Новосибирского городского лесничества.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Калининском районе Новосибирска поймали «черных» лесорубов. Они без разрешения администрации города уничтожили 228 деревьев напротив бывшего ТЦ «Мегас». Ущерб от незаконных действий составляет 3 165 296 рублей. Правоохранители проводят проверку по данному факту.

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