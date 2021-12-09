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Происшествия9 декабря 2021 19:19

Новосибирец украл 9 тысяч рублей с банковского счета своей знакомой

Его уже задержала полиция
Надежда КАСЬЯНОВА
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Мужчина похитил карту и решил пройтись по магазинам.

Мужчина похитил карту и решил пройтись по магазинам.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Новосибирец украл у своей знакомой более 9 тысяч рублей с банковского счета своей знакомой. Ее карту он похитил, когда они вместе выпивали. После чего мужчина пошел по магазинам, где оплачивал ей покупки. В итоге его задержала полиция.

— Подозреваемым оказался 45-летний ранее не судимый мужчина. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ за кражу, — рассказывают в региональном МВД.

На данный момент решается вопрос о его заключении под стражу.

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