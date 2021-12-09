Стали известны подробности массовой аварии в Новосибирске на улице Станционной

Пострадавшего доставили в больницу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стали известны подробности массового ДТП, которое произошло в Ленинском районе Новосибирска вечером, 9 декабря. Напомним, в аварии на улице 2-ая Станционная столкнулись 4 автомобиля. Как позже пояснили в областном МВД, в аварии пострадал один человек.

— По предварительной информации, в ДТП пострадал мужчина-пассажир одного из автомобилей. Его уже доставили в больницу. Личность пострадавшего, а так же обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщают в региональном МВД.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

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