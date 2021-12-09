Новосибирские эксперты рассказали о сочетании гриппа с «омикроном»

В Новосибирской области сейчас возросла заболеваемость гриппом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области сейчас возросла заболеваемость гриппом. Если прошлой зимой люди им практически не заражались, то в этот сезон было выявлено уже 23 заболевших.

— Многие считают, что прошлая зима прошла без гриппа, потому что его вытеснил коронавирус. Это не так. Его, если так можно сказать, вытеснили маски, которые люди все-таки так или иначе стали носить, — рассказал вирусолог Сергей Нетесов на пресс-конференции, 8 декабря.

Случаев заболевания новым вариантом коронавируса «омикрон» в России пока что зарегистрировано не было. Сейчас его изучением занимаются в новосибирском центре «Вектор». Пока что вирусологам известно только об основных шести симптомах нового варианта: три из них — першение в горле, жидкие выделения из носа и частое чихание — характерны только для нового варианта вируса.

В Новосибирской области уже зарегистрированы случаи одновременного заболевания коронавирусом с гриппом, однако предположить будет ли возможно такое сочетание с новым вариантом вируса, и как в таком случае будет протекать болезнь, пока что сложно.

Ранее министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов напомнил, что в регионе продолжается вакцинация как от гриппа, так и от ковида. Ставить обе прививки можно в одно время.

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