В Новосибирске произошло массовое ДТП на Станционной

Движение по улице затрудненно. Фото: «АСТ-54»

В Ленинском районе Новосибирска, вечером 9 декабря, произошло массовое ДТП. Его последствия сняли на видео очевидцы, ролик уже появился в сети.

— На улице 2-ая Станционная из-за ДТП несколько автомобилей получили серьезные повреждения. На уже месте работают сотрудники полиции, — сообщает паблик ВКонтакте «АСТ-54».

На кадрах видео можно различить по меньшей мере четыре машины с разной степенью повреждения. Кто-то просто стоит на «аварийке» , а у другие сильно измяты. Из-за произошедшего движение по улице затрудненно.

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