Новосибирский вирусолог прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом у новорожденных

Новорожденные легче переносят коронавирус, чем взрослые. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новосибирский ученый вирусолог прокомментировал заболеваемость коронавирусом у новорожденных детей. В среднем в регионе ежедневно COVID-19 заболевает около 300 человек, но в последнее время показатель возрастает. О том, растет ли заболеваемость ковидом среди новорожденных детей, КП-Новосибирск спросила заведующего лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александра Шестопалова.

— Заболеваемость осталась на уровне. Я бы не сказал, что новорожденные начали чаще болеть, — рассказал КП-Новосибирск Александр Шестопалов.

Также ученый отметил, что новорожденные дети статистически переносят коронавирус легче, чем взрослые.

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