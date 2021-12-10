Погода в Новосибирске на 10 декабря 2021 года: морозы отступают

Сегодня погода станет более комфортной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 10 декабря 2021 года: сильные морозы на время отступят. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Ночью будет -21…-23 градуса, а днем потеплеет до -9…-11. Ночью будет без осадков, днем пройдет сне, а на дорогах будет гололедица, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области днем ждут холода до -13 градусов, а перед этим будет холодная ночь — по юго-востоку региона градусник покажет до -28.

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