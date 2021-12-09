В Новосибирске демонтировали нелегальный киоск с пиротехникой на Красном проспекте

В центре Новосибирска демонтировали нелегальный киоск с пиротехникой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре Новосибирска демонтировали киоск с пиротехникой на Красном проспекте. Его владелец пока еще не установлен. Обнаружили самовольно установленный ларек во время совместного рейда сотрудники управления потребительского рынка мэрии, администрации Центрального округа и полиция. На момент рейда торговая точка была закрыта, сейчас она вывезена на площадку хранения.

— Такие объекты на Красном проспекте недопустимы. Кроме того, он расположен здесь без каких-либо документов, — сообщает заместитель главы администрации Центрального округа Николай Свириденко.

Власти города сообщили, что только за год в Центральном округе снесли 58 нестационарных объектов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что мэрия города утвердила требования к внешнему виду киосков к Молодежному чемпионату мира по хоккею-2023. В первую очередь эти правила касаются киосков, расположенных на гостевых маршрутах, созданных к чемпионату. Всего их пять, и охватывают они в основном центральные районы города. Так, находящиеся там киоски должны быть оформлены в единой стилистике.

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Все ларьки на гостевых маршрутах должны быть оформлены в одном стиле (подробнее).

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