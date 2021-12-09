Глава СК России взял на контроль проверку в отношении сибирячки и ее любовника, которых обвиняют в убийстве ее пропавшего мужа

Родные Артема Богачева (справа) подозревают в его убийстве бывшую сноху и ее любовника. Фото: соцсети
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проведение проверки по факту исчезновения 27-летнего Артема Богачева из поселка Каргат под Новосибирском. Напомним, мужчина пропал еще в 2019 году, когда отправился на встречу к любовнику своей гражданской жены. Теперь именно женщину и ее нового возлюбленного родственники сибиряка подозревают в его убийстве.
— Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Бадулину доложить о ходе организованной проверки и установить все обстоятельства произошедшего, — сообщили в СК РФ.
Напомним, свою историю родные Артема рассказали в эфире телепрограммы на первом канале. Они изо всех сил пытаются узнать правду и обвиняют бывшую сноху и ее любовника в преступлении. Страшные подозрения родственников подтвердил и эксперт-полиграфолог ток-шоу, заявив на всю страну, что новый возлюбленный бывшей жены Артема врет о своей непричастности к его пропаже. КП-Новосибирск подробно разбирались в этой истории.
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Свою версию трагедии сестра исчезнувшего Артема Богачева рассказала экспертам программы «На самом деле» в эфире Первого канала (подробнее).
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