Задержан подозреваемый в убийстве сибиряка, загадочно пропавшего два года назад после встречи с любовником супруги

Анатолия подозревают в убийстве Артема Богачева. Фото: соцсети

Громкая история, произошедшая в 2019 году, получила продолжение после того, как тайные свидетели дали показания на федеральном ток-шоу.

После эфира на Первом канале, а также публикации на сайте «КП-Новосибирск» оперативники стряхнули пыль с материалов двухлетней давности о безызвестной пропаже 27-летнего Артема Богачева.

— По результатам проведенной проверки по сообщению средств массовой информации о безвестном исчезновении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Расследование поставлено на контроль Председателем СК России Александром Ивановичем Бастрыкиным в центральном аппарате ведомства, — сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.

Родственники пропавшего Артема не раз просили оперативников проверить версию о том, что к его убийству могут быть причастны жена и любовник. Им показалось подозрительным, что спустя несколько дней после загадочного исчезновения парня, его супруга Марина ушла жить к сопернику своего мужа. Также открылись новые обстоятельства в этой запутанной истории. Одна из соседок семьи Богачевых призналась, что 13 октября видела, как Марина с неизвестным мужчиной тащили во двор тело человека.

Следственный отдел СК России по Новосибирской области по городу Обь задержал 57-летнего Анатолия В. по подозрению в совершении убийства.

— В настоящее время фигурант по делу задержан, с его участием следователями, следователями-криминалистами регионального следственного управления во взаимодействии с сотрудниками полиции проводится комплекс следственных и процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — добавили в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я теперь живу хорошо, денег много»: родные пропавшего сибиряка подозревают в его убийстве жену и ее любовника

Свою версию трагедии сестра исчезнувшего Артема Богачева рассказала экспертам программы «На самом деле» в эфире Первого канала (подробнее)