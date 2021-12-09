В Новосибирске за 438 млн достроят долгострой в ЖСК «Закаменский»

Подрядчик должен будет закончить стройку за 365 дней.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске на портале госзакупок опубликовали документы конкурса на строительство долгостроя ЖСК «Закаменский-12». Также в указано, что подрядчик должен будет завершить все работы за 1 год с момента подписания договора. Стоимость строительства более 438 миллионов рублей.
— Внутри строительной площадки должно быть обустроено помещение для представителей заказчика и застройщика, где могут собираться не менее 15 человек, — сообщает портал госзакупок.
Кроме того, генподрядчик должен будет проводить оперативные совещания не реже 1 раза в неделю, в том числе и по первому требованию заказчика и застройщика.
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