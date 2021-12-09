Мошенники действовали по старой отработанной схеме. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Мошенники украли у новосибирца 1,5 миллиона рублей. Они позвонили ему на сотовый и под предлогом обезопасить деньги уговорили его оформить кредит.

— Мужчина оформил кредит на сумму 1 миллион 519 тысяч рублей. Когда он понял, что его обманули, то обратился за помощью в полицию, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, что «Комсомолка» рассказывала, как мошенники украли у новосибирцев за сутки 2,7 миллиона рублей. Они представлялись сотрудниками банка. Их жертвами стали 17 человек.

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