В Новосибирске ребенок одновременно заболел гриппом и коронавирусом

В Новосибирске у ребенка выявили микст-инфекцию. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске у ребенка выявили микст-инфекцию: малыш одновременно заболел гриппом и ковидом. Его доставили в больницу.

— Болезнь у ребенка была средней степени тяжести, — пояснили КП-Новосибирск в областном министерстве здравоохранения. — Сейчас его уже выписали из больницы.

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов, в свою очередь, во время брифинга 9 декабря, отметил, что пока что статистики по пациентам, заболевшим одновременно гриппом и коронавирусом, нет, однако в целом такие случаи возможны. Сейчас в Новосибирской области продолжается вакцинация и от гриппа, и от ковида: эти прививки можно ставить в одно время.

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