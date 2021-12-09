Правоохранители задержали 18-летнего парня. Фото: Влад КОМЯКОВ

Новосибирец украл электронную книгу из магазина бытовой техники. Инцидент произошел в одном из местных торговых центров.

— Парню 18 лет. Он зашел в отдел и взял с полки электронную книгу. Его задержали и допросили, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража». Сибиряку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, что на днях две женщины ограбили строительный магазин. Они украли лазерный длиномер, резиновые коврики и шуруповерт.

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