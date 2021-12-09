В минздраве прокомментировали скорою помощь с незакрывающимися дверями в Новосибирске

Машины скорой помощи ежедневно проходят техосмотр. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Областной минздрав ответил, почему у машины скорой помощи в Новосибирске во время езды была открыта дверь. Ранее КП-Новосибирск писала, что на видео очевидцев попала машина скорой, у которой во время езды не была закрыта дверь. И чтобы разобраться в ситуации, корреспонденты в минздрав отправили запрос.

— Машина исправна. Дверь открывалась, потому что сотрудник бригады скорой неплотно ее закрыл перед поездкой, — объяснили КП-Новосибирск в региональном минздраве.

Также в министерстве уточнили, что машины скорой помощи ежедневно проходят техосмотр перед началом работы. В 2021 году, по словам ведомства, региональная скорая помощь получила 33 новых автомобиля, в 2020 году — 53 автомобиля, а в 2019 году — 42 автомобиля.

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