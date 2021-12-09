Пожар на складе с мороженым под Новосибирском потушили

Под Новосибирском потушили пожар на складе с мороженым. Фото: Кадр из видео\ГУ МЧС по НСО
Под Новосибирском потушили пожар на складе с мороженым. Об этом сообщили в областном МЧС.
— Сейчас пожарные еще остаются на месте, они занимаются разбором обгоревших конструкций, — пояснили в МЧС по Новосибирской области. — Предварительная причина пожара пока неизвестна, ее установят позже дознаватели МЧС.
Напомним, возгорание на складе в Краснообске случилось утром, 9 декабря. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. В результате случившегося, к счастью, никто не пострадал.
Под Новосибирском загорелся склад с мороженым
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