Пожар на складе с мороженым под Новосибирском потушили

Под Новосибирском потушили пожар на складе с мороженым. Фото: Кадр из видео\ГУ МЧС по НСО

Под Новосибирском потушили пожар на складе с мороженым. Об этом сообщили в областном МЧС.

— Сейчас пожарные еще остаются на месте, они занимаются разбором обгоревших конструкций, — пояснили в МЧС по Новосибирской области. — Предварительная причина пожара пока неизвестна, ее установят позже дознаватели МЧС.

Напомним, возгорание на складе в Краснообске случилось утром, 9 декабря. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. В результате случившегося, к счастью, никто не пострадал.

Под Новосибирском загорелся склад с мороженым

Вспыхнул ангар на 2000 квадратных метров (подробнее).

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