Под Новосибирском 11-летний мальчик разбил голову, упав на горке у дома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В рабочем поселке Краснообск пострадал 11-летний мальчик. Ребенок упал на горке у дома вечером 4 декабря. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Школьника доставили в больницу. Врачи диагностировали мальчику закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб лица, — уточнил КП-Новосибирск источник.

Известно, что врачи оказывают ребенку необходимую помощь.

Ранее КП-Новосибирск писала о сибирячке, которая упала на улице и получила оскольчатый перелом руки.

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