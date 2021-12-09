Новосибирские общественники предложили учить школьников по «правильным тетрадкам»

Член Общественной палаты Людмила Монахова с юными участниками круглого стола. Фото: Екатерина НЕЧАЕВА

8 декабря в Общественной палате Новосибирской области состоялся круглый стол «Что наши дети знают о героях страны? Проект для школьников и молодежи «Правильные тетрадки». Участниками обсуждения стали общественники, предприниматели, преподаватели, родители, студенты и даже дети, каждый представлял свой регион или город.

Одной из ключевых тем обсуждения стал познавательный проект «Правильные тетрадки». Его основной идеей является введение в учебный обиход тетрадей с портретами и историями героев, а также с кодексом, отражающим основные морально-нравственные принципы и идеалы. Инициаторы «Правильных тетрадок» надеются таким образом воспитать школьников на примерах, достойных подражания.

В Новосибирске проект стартовал в короткие сроки. В команду вошли член Общественной палаты Людмила Монахова, педагог гимназии № 2 Неля Жебуртович, руководитель общественной организации «УМКА - ХХI ВЕК» Елена Андриянец. Координатором и руководителем проекта стал предприниматель Владислав Слепов.

На обсуждении были подняты важные вопросы о нравственных ценностях подрастающего поколения. Перед организаторами проекта стоит сложная задача: определить, кого считать героем. Представители Новосибирска уверены, что героями должны стать обычные люди, которые живут рядом с нами. Это подтверждают итоги конкурса среди учеников, который прошел в рамках исторического первенства в Новосибирском государственном техническом университете. Участники должны были написать, кто, по их мнению, является героем. Авторы двух самых интересных историй присутствовали за круглым столом: ими стали школьники Владимир Крейдунов и Анна Браточенко. Владимир выбрал героем сочинения любимого учителя, Анна - собственного дедушку, который в годы Великой Отечественной войны заслонил собой младшую сестру.

- Мы ставим перед собой большие задачи по возрождению и воспитательной созидательной работе с подрастающим поколением. Поэтому, как член Общественной палаты, хочу заверить коллег в том, что мы готовы поддерживать движение этого проекта на территории Новосибирской области, - подытожила Людмила Монахова, член комиссии по науке и образованию Общественной палаты Новосибирской области.