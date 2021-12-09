Под Новосибирском 49-летний мужчина приставал к 14-летней девочке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Новосибирском 49-летний мужчина пытался изнасиловать 14-летнюю девочку. О вопиющем случае, произошедшем в Тогучинском район в ночь на 5 декабря, КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Ночью мужчина осуществлял в отношении несовершеннолетней девочки насильственные действия сексуального характера — пытался стянуть с нее шорты, трогал за грудь, — уточнил источник КП-Новосибирск.

По данным источника, извращенец ранее судим не был.

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