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Общество9 декабря 2021 9:07

Новосибирский вирусолог раскрыл секрет российской вакцины против ковида для детей

Вакцину для несовершеннолетних придется разбавлять
София БЕРЕЗОВСКАЯ
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Новосибирский вирусолог раскрыл секрет российской вакцины против ковида для детей.

Новосибирский вирусолог раскрыл секрет российской вакцины против ковида для детей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вакцина для детей — это тот же препарат, но в меньшей дозе. Название «Гам-КОВИД-Вак М» (Спутник М), по словам директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, означает «для маленьких».

— У детей иная иммунная система, она сильнее, поэтому вакцину для них приходится разбавлять. Это тот же самый препарат, но доза меньше в пять раз. Такая вакцина дает необходимый иммунный ответ, — объясняет новосибирский вирусолог Александр Чепурнов.

В испытаниях детской вакцины принимали участие подростки от 12 до 17 лет. Прививать детей должны были начать уже в декабре, но пока процесс не запущен.

Прививку будут ставить добровольно, однако детям до 15 лет потребуется согласие на вакцинацию от родителей или других законных представителей.

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