Еще 14 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

Коронавирусом заразились еще 382 человека.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
9 декабря оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что от коронавируса в регионе умерли еще 14 человек.
— Это были мужчины в возрасте 51 год, 74 года, 79 лет, 80 лет и женщины в возрасте 57 лет, 66 лет, 75 лет, 75 лет, 77 лет, 79 лет, 80 лет, 83 года, 83 года, 84 года, 84 года, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 923 человека, — сообщили в областном оперштабе.
Выздоровело за сутки больше, чем за предыдущие три недели: 240 человек. С выздоровлением уже выписаны в сумме 58 634 пациента.
За сутки вирус подхватили еще 382 человека. Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 86 277 случаев коронавируса, в том числе у 9 327 детей.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 889 человек, в том числе 55 детей. В отделениях реанимации находятся 353 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 71 пациент.
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