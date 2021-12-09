Еще 14 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

Коронавирусом заразились еще 382 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 декабря оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что от коронавируса в регионе умерли еще 14 человек.

— Это были мужчины в возрасте 51 год, 74 года, 79 лет, 80 лет и женщины в возрасте 57 лет, 66 лет, 75 лет, 75 лет, 77 лет, 79 лет, 80 лет, 83 года, 83 года, 84 года, 84 года, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 923 человека, — сообщили в областном оперштабе.

Выздоровело за сутки больше, чем за предыдущие три недели: 240 человек. С выздоровлением уже выписаны в сумме 58 634 пациента.

За сутки вирус подхватили еще 382 человека. Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 86 277 случаев коронавируса, в том числе у 9 327 детей.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 889 человек, в том числе 55 детей. В отделениях реанимации находятся 353 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 71 пациент.

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