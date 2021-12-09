Россельхозбанк предлагает новосибирцам новогодние монеты

Фото: coins.rshb.ru

Для всех, кто заранее готовится к праздничным событиям, предлагаем идею оригинального и универсального подарка, который уместно подарить и близким людям, и партнерам по бизнесу.

Коллекционная монета выполнена в двух вариантах. В верхней части матового поля монеты «Год тигра - 2022 (Tokelay)» изображен лежащий тигр, а на монете «Год тигра - 2022 (Могучий)» - идущий вперед. Красоту и изящество изделию придает эффект рельефного отражения рисунка в нижней части зеркального поля, а также надпись вдоль канта «YEAR OF THE TIGER».

Любителям желтого металла понравится золотая монета прямоугольной формы, изготовленная в республике Камерун. На реверсе в центральной части монеты рельефное изображение тигра и надпись «YEAR OF THE TIGER».

Все изделия соответствуют высоким стандартам изготовления и имеют общие характеристики: высшая проба, качество чеканки proof, а также вес чистого металла, который составляет 31,1 г. Количество коллекционных экземпляров ограничено.

- Покупка таких монет- хороший способ вложить средства в ценные металлы или же просто приобрести красивый сувенир. Инвестировать в драгоценные металлы выгодно, ведь спрос на них остается стабильным на протяжении многих лет, - отметил директор Новосибирского филиала РСХБ Станислав Тишуров.

С полной коллекцией можно ознакомиться в офисах продаж Россельхозбанка, интернет-магазине, а также на официальном сайте банка www.rshb.ru и в специальном приложении coins.rshb.ru, где размещен полный каталог инвестиционных и памятных монет, продаваемых в банке, здесь также можно оформить заказ.