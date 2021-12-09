Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с травлей школьницы под Новосибирском. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с травлей школьницы в Тогучине. Информация об этом появилась на сайте СК РФ.

— Александр Бастрыкин поручил Антону Бадулину доложить о ходе доследственной проверки, организованной в связи с появлением в СМИ материалов о систематических издевательствах сверстниками над школьницей в одной из школ в Новосибирской области, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Ранее сообщалось, девочку-подростка якобы травили несколько лет. В конечном счете «жестокие игры» детей привели к травмированию школьницы. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

— Ход и результаты проверки взяты на контроль в центральном аппарате СК России, — добавили в ведомстве.

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