В Новосибирске улицу Ипподромскую откроют для проезда не раньше 25 апреля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске ограничения движения на Ипподромской улице снимут 25 апреля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Во время строительства моста движение на Ипподромской ограничили в сентябре, на один месяц, но продлили до 1 декабря. После этого в администрации обещали, что движение по Ипподромской откроется через три месяца, но сейчас сроки переносят в третий раз, до 25 апреля 2022 года.

— По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, до 25 апреля продлевается срок закрытия проезжей части нечетной стороны улицы Ипподромской, а также сквозного проезда по площади Инженера Будагова, параллельного эстакаде, с улицы Большевистской на Красный проспект, — уточнили в администрации.

Во время проведения работ транспорт будет ходить по тем же измененным маршрутам. Это касается автобусов № 8, 9, 13, 21, 28, 36, 41, 54 и маршрутных такси № 1, 32, 11, а также троллейбусов № 13, 36.

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