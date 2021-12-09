Под Новосибирском спасли раненого лося

Под Новосибирском спасли раненного лося. Фото: стоп-кадр.

Под Новосибирском недалеко от села Успенка Татарского района местные жители обнаружили раненого лося. К животному оперативно выехали сотрудники Управления ветеринарии Татарского района Новосибирской области. По данным Минприроды и экологии Новосибирской области, это произошло 4 декабря.

— Лося доставили в отделение ветеринарии Татарска. Там специалисты установили, что у лося проникающее ранение. Ему оказали необходимую помощь и уход. Через два дня ветеринар, осмотрев лося, установил, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. А поэтому приняли решение выпустить его в дикую природу, — рассказали в Минприроды и экологии Новосибирской области.

Уже 6 декабря лесного жителя выпустили в специально подобранном для его комфортного обитания месте.

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