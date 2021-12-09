Следователи проверят информацию о травле школьницы сверстниками под Новосибирском. Фото: Олег ЗОЛОТО

СК РФ по Новосибирской области проверит травлю девочки в школе № 2 имени В.Л. Комарова в Тогучине. В ходе мониторинга СМИ следователи выявили информацию, что над девочкой на протяжении трех лет издеваются сверстники. В результате травли школьница получила травму руки.

— По данному факту следственным отделом по городу Тогучин регионального следственного управления организовано проведение доследственной проверки. Следователи проводят мероприятия, которые установят все обстоятельства случившегося, — говорится в сообщении Следкома.

Следователи дадут оценку бездействию сотрудников образовательного учреждения, а также установят все причины и условия произошедшего.

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