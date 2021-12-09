Под Новосибирском загорелся склад с мороженым . Фото: "АСТ-54".
В четверг, 9 декабря, около 11 утра в Краснообске загорелся ГК «Русский Холод» на улице Восточная, дом 19/3. Через час сотрудники МЧС локализовали пожар.
— Горит металлокаркасный ангар на площади 2000 кв.м. Пожару присвоен второй номер сложности. К ликвидации привлекаются порядка 60 человек и 20 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется, — сообщили в пресс-службе МЧС.
Огромные клубы черного дыма видно издалека, очевидцы присылают фото и видео. По предварительной информации пострадавших нет. Фото: "АСТ-54".
Огромные клубы черного дыма видно издалека, очевидцы присылают фото и видео. По предварительной информации пострадавших нет.
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