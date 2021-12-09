Онищенко защитил «Иронию судьбы» от обвинений в пропаганде пьянства и измен. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вокруг русской национальной комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975) уже несколько лет ходят споры — там находят пропаганду алкоголизма и измен. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что главный новогодний фильм страны не заслужил таких обвинений, об этом он рассказал в своем интервью NEWS.ru.

Медик посоветовал «не судить строго ленту и дать возможность старшему поколению вспомнить советский образ жизни. Фильм зачастую критиковали из-за обилия сцен употребления алкоголя. В пропаганде пьянства россиян фильм обвиняли боец MMA Александр Шлеменко и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

— Я не думаю, что сегодня на этом примере молодое поколение воспитывается в приверженности к алкоголю и прелюбодеянию. Там, кстати, не было прелюбодеяния, врач-педиатр не был женат. Поэтому там была любовь с первого взгляда, — убежден Онищенко.

Он также отметил, что для старшего поколения этот фильм является ностальгией по тому образу жизни и государству, которое безвозвратно ушло, по советскому образу жизни. Более того, врач уверен, что «молодежь практически не смотрит этот фильм, поскольку он для нее неинтересен».

Геннадий Онищенко также высказал мнение, что не стоит отменять празднование Нового Года из-за коронавируса, несмотря на новый штамм «омикрон», и посоветовал встретить праздник с родными.

Медик рассказал, что из-за высокой степени заразности новый штамм вытеснит все остальные в ближайшее время, и это хорошо, так как «омикрон» не так опасен, как предыдущие штаммы.

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