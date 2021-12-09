Сибирячка оплатила 100 тысяч долга по налогам, чтобы не лишиться дорогого кроссовера. Фото: УФССП по Новосибирской области.

Жительница Новосибирской области не платила налоги. За два года ее задолженность составила 100 тысяч рублей. Рассчитываться сибирячка не планировала, несмотря на санкции судебных приставов. Например, 44-летней женщине ограничили выезд за границу, а также вынесли постановление о взыскании денег с ее зарплаты.

— Затем приставы совместно с представителями налоговой службы вычислили местоположение имущества гражданки — машины. На парковке у дома они составили акт ареста авто. Однако должница не хотела лишаться своего Toyota Highlander, — сообщили в УФССП по Новосибирской области.

Чтобы не потерять внедорожник, женщина на месте оплатила долг полностью через «Госуслуги».

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