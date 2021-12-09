На новосибирском заводе «Сибэлектротерм» обрушилась крыша. Фото: «Сибэлектротерм» // "Вконтакте".

На заводе по производству оборудования для цветной металлургии «Сибэлектротерм» обвалилась крыша в одном из корпусов. Это случилось рано утром 6 декабря.

Как сообщает пресс-секретарь «РАТМ Холдинга», на небольшом участке над «световым фонарем» — окошком в кровле — обрушилась кирпичная кладка. Доступ к корпусу, где произошло обрушение, ограничили еще в ноябре из-за аварийного состояния части фонаря и сложных погодных условий. В результате случившегося никто не пострадал.

Управляющая компания восстанавливает разрушенную кладку.

В прошлом году на том же заводе «Сибэлектротерм» обрушилась крыша в здании насосной станции.

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