На новосибирском заводе «Сибэлектротерм» обрушилась крыша. Фото: «Сибэлектротерм» // "Вконтакте".
На заводе по производству оборудования для цветной металлургии «Сибэлектротерм» обвалилась крыша в одном из корпусов. Это случилось рано утром 6 декабря.
Как сообщает пресс-секретарь «РАТМ Холдинга», на небольшом участке над «световым фонарем» — окошком в кровле — обрушилась кирпичная кладка. Доступ к корпусу, где произошло обрушение, ограничили еще в ноябре из-за аварийного состояния части фонаря и сложных погодных условий. В результате случившегося никто не пострадал.
Управляющая компания восстанавливает разрушенную кладку.
В прошлом году на том же заводе «Сибэлектротерм» обрушилась крыша в здании насосной станции.
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