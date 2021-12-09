В Новосибирске отремонтировали участок Димитровского моста, где несколько машин пробили колеса.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске рабочие ликвидировали опасные участки на Димитровском мосту. Это произошло вечером среды, 8 декабря.
Напомним, в ночь с 7 на 8 декабря в ямах с острыми краями спустили шины около 15 автомобилей, причем многие из них не дождались сотрудников ГИБДД. Об этом рассказал очевидец, зафиксировавший на видео порезы от ям на шинах.
— У ямы острые края: бока срезает напрочь. Я тоже один из таких, кто пробил новые зимние колеса. За три часа уже было 14 машин, — сообщил новосибирец.
К вечеру информация дошла до дорожных служб, и ямы на дороге заделали.
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